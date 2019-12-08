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'da 4.3 şiddetinde olduğunu açıkladı

AFAD Yunanistan'da 4.3 şiddetinde deprem olduğunu açıkladı

08.12.2019, 08:57

: Rethymnon’da Saat: 06:42’de, 4.3 büyüklüğünde oldu. Yunanistan'da Girit Adası açıklarında Resmo'da saat 06:42’de, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'da bir süredir devam eden depremlere bir yenisi daha eklendi. Dün Girit Adasında gerçekleşen 4.9'luk depremin ardından bugün de Rethymon'da 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi.

DÜNKÜ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ GİRİT ADASI

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'da merkez üssü Girit Adası'ndaki Palaiochóra kentinin 24 km güneyi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerel saatle 10:45'te meydana gelen yerin 2 km altında gerçekleşti. Depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığı aktarıldı.

YENİ DEPREM RETHYMON'DA

AFAD'ın açıkladığı son verilere göre bu sabah 06.42 itibarıyla gerçekleşen depremin şiddeti 4.3 olurken merkez üssü Rethymon.

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