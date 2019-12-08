Kızının çıkardığı yangında can verdi

Ankara'nın Çankaya ilçesi Örgü Sokak'ta, 6 katlı bir apartmanda şizofreni hastası Özlem Koçer (36), bilinmeyen bir nedenle 2'nci katta oturdukları dairede yangın çıkardı. Alevlerin büyümesi üzerine binayı dumanlar sardı. Balkonlarda mahsur kalan vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, UMKE ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri Özlem Koçer ve babasını yanmaktan son anda kurtarırken, yatağa bağımlı olan 91 yaşındaki Hava Koçer ise yoğun duman ve alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Apartmanda balkonlarda mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtarırken, biri bebek 10 kişi dumanlardan etkilenerek hastanelere sevk edildi. Yangını çıkaran Özlem Koçer, olay yerindeki müdahale sonrasında karakola ifade vermeye götürüldü.