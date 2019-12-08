Yola çıkan ineğe trafik cezası

Kayseri Sarız'da 53 yaşındaki Duran Altunç, ineğine yazılan ceza tebligatını görünce neye uğradığını şaşırdı. Şarlak mahallesinde besicilik yapan Duran Altunç'a, 2 gün önce muhtarlıktan bir ceza tebligatı geldi. Altunç, yazılan cezayı görünce ne yapacağını şaşırdı. Trafik ceza tebligatının üzerinde beslediği ineğin küpe numarasını gören besici Altunç, cezanın ineğine yazıldığını gördü.

'EHLİYET Mİ ALACAĞIZ'

Şoke olan Duran Altunç, "Olmadık bir ceza. Görünce oğluma 'Gidelim de ineğe bir ehliyet alalım bari' dedim" diye şaşkınlığını dile getirdi. Altunç, "Cezada yola çıktığı yazıyor. Küpe numarasına yazılmış ceza, ödeyeceğiz artık" dedi.