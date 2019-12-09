AÖF sınav giriş yerleri belli oldu! 2019 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci 14-15 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan AÖF ara sınav için beklemede. Peki AÖF sınav giriş yerleri sorgulaması nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Milyonlarca AÖF öğrencisi merakla sınav giriş yerlerini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri erişime açıldı. 14-15 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan AÖF ara sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI!

14-15 Aralık tarihinde gerçekleşecek AÖF ara sınavı için giriş yerleri belli oldu. Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü bugün gün içerisinde aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilirler.

SINAV GİRİŞ BELGESİNİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge

bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.