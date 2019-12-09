Baki Can için 80 bin lira toplandı

Yürüyebilmesi için ameliyat olması gereken Aydınlı minik Baki Can’ın sesini Yeni Asır duyurdu. Tedavi için gereken 100 bin liranın 80 bin lirası haberimizin ardından kısa sürede toplandı

AYDIN'IN Germencik ilçesinde 6 yaşındaki Baki Can Sarsılmaz'ın ameliyatı için gereken 100 bin liranın 80 bin lirası, Yeni Asır sayesinde toplandı. Haberimiz sonrasında yardım kampanyasına destek yağdı. Germencik ilçesinde, doğuştan 'ayrık omurga' olarak bilinen 'Nöropatik Mesane Disfonksiyonu' teşhisi konulan 6 yaşındaki Baki Can Sarsılmaz'ın yürüyebilmesi için ameliyat olması gerekiyor. İdrar kaçırma problemi de yaşayan Baki Can'ın ameliyatı için 100 bin lira gerekirken Aydın Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlatıldı.



ÇARESİZ KALMIŞLARDI

KAMPANYAYA yeterli ilginin olmaması aileyi çaresiz bıraktı. Yeni Asır'ın 27 Kasım'da 'Baki Can için zaman azalıyor' başlığıyla okurlarına duyurduğu haberin ardından kampanyaya destek yağdı. Türkiye'nin birçok ilinden duyarlı vatandaşlar, Baki Can için Valiliğin açtığı hesaba para gönderirken 80 bin liraya ulaşıldı.



AMELİYAT BU HAFTA

KALAN miktarın toplanması için kampanya devam ediyor. Öte yandan minik Baki Can, İzmir'deki özel hastanede bu hafta ameliyat masasına yatıyor. Oğlunun yürüdüğünü görmek istediğini belirten anne Melike Sarsılmaz, "Yeni Asır'ın sayesinde kısa sürede kampanyaya destek arttı. İnşallah oğlumun yürüdüğünü de göreceğim. Yeni Asır'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



EMİR'İN AİLESİNE BAKIM AYLIĞI BAĞLANIYOR

AYDIN'DA maddi imkansızlıklar nedeniyle ailesinin tedavisinde zorlandığı Emir Öcal'la ilgili Yeni Asır'ın haberi sonrasında İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz devreye girdi. Alınacak sağlık kurulu raporunun ardından Emir'in ailesine bakım aylığı bağlanacak. Yeni Asır'a teşekkür eden baba Ercan Öcal, "Emir'in ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz. Çok mutluyuz" dedi. Türkiye'de 4 binde bir çocukta görülen kistik fibrozis teşhisi konulan ve hastalığından dolayı okula gidemeyen Emir, evde eğitim hizmetinden faydalanıyor. İşsiz olduğu için hasta oğluna bakmakta zorlanan baba Ercan Öcal, Yeni Asır aracılığıyla yetkililerden yardım istemişti. Anne Nebahat Öcal, "Haberin ardından yetkililer bize ulaştı. Oğluma rapor verilmesi için gerekli olan işlemler hızlandırıldı. Önümüzdeki hafta İstanbul'a gideceğiz, oğlum sağlık kuruluna girerek rapor alacak ve bize bakım aylığı bağlanacak. Yeni Asır'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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