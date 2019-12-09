Bir garip davada beraat ve tazminat

Kemalpaşa’da hayvan ağılında uyuşturucu madde bulunduğu için 1 yıl tutuklu kalan Hüseyin ve oğlu Tevfik Ç, avukatları aracılığıyla polisin yaptığı aramanın usulsüz olduğunu ortaya çıkardı. Baba-oğul hem serbest kaldı hem de tazminat kazandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hayvan ağılına yapılan baskında uyuşturucu madde bulan polis, arazinin sahibi Hüseyin Ç. ile oğlu Tevfik Ç'yi gözaltına aldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları için 1 yıl cezaevinde kalan baba oğul, avukatları aracılığıyla hayvan ağılında usulsüz arama yapıldığını kanıtlayıp, serbest kaldı. Mahkeme haksız tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak baba ve oğluna yaklaşık 80 bin lira ödenmesine hükmetti.



70 KİLO BONZAİ ELE GEÇTİ

Ekim 2016'da Kemalpaşa'nın Armutlu mahallesinde bir hayvan ağılındaki aramada, piyasa değeri 2.5 milyonluk 70 kilo bonzai ile 2 kilo esrar ele geçiren İzmir Emniyeti Narkotik Şube ekipleri, arazi sahibi Hüseyin Ç ve oğlu Tevfik Ç'yi gözaltına aldı. Baba-oğul, uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı. Cezaevinde 1 yıl kalan ve suçsuz olduklarını savunan sanıklardan Tevfik Ç. esrarı içmek için ağılda bulundurduğunu ancak bonzainin söz konusu yere aralarında daha önceden husumet olan komşularının koymuş olabileceğini iddia etti. Hüseyin Ç'nin avukatı Aslı Deniz Türer ile Tevfik Ç'nin avukatı Hüsnü Okan İzcan, aramanın usulsüz yapıldığını, aramada hiçbir gözlemcinin bulunmadığını, tanık polislerin ifadelerinde de çelişkiler olduğunu vurguladı.



DELİLLER KABUL EDİLMEDİ

Mahkeme, sanık, tanık ve operasyonu yapan polislerin ifadesi doğrultusunda, operasyon sırasında 'Arama mahallinde ihtiyar heyetinden ya da komşulardan bir kişi hazır bulundurulur' hükmünün yerine getirilmemesi sebebiyle aramanın usulsüz olarak yapıldığını, bu nedenle esrar maddelerinin de delil olarak kabul edilemeyeceği kanaatine vararak tutuklu sanıklar Hüseyin Ç. ile oğlu Tevfik Ç'nin beraatine karar verdi. Beraat eden Hüseyin Ç. ile oğlu Tevfik Ç, cezaevinde kaldıkları sürede hem kendilerinin hem ailelerinin maddi ve manevi yönden mağdur olduklarını belirterek, avukatları Aslı Deniz Türer ve Hüsnü Okan İzcan aracılığıyla 300'er bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme baba ile oğlun gözaltı ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak Hüseyin Ç'ye 17 bin 357 lira maddi, 18 bin lira da manevi, oğlu Tevfik Ç'ye ise 20 bin 270 lira maddi, 22 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.



'USULE UYMAK GEREKİR'

EMEKLİ hakim Asım Korkut, "CMUK'ta yasak delil, yani usulsüz arama ile ilgili bir madde var. Savcının katılmadığı aramalarda mahalle muhtarı ve komşulardan iki kişi bulunması gerekir. Kesinlikle bu usule riayet edilmesi gerekiyor. Haksız gözaltı ve tutuklama ile ilgili kişilere tazminat verilebilir ama burada hükmedilen rakam bana yüksek geldi" dedi.



ESKİ hakim, avukat Şakir Balcı, "Bu tür operasyonlarda suç teşkil eden ne olursa olsun usul önde gelir. Usulsüzce elde edilen deliller, kanuna aykırıdır. Kolluk kuvvetlerinin bir suç ihbarı ya da şikayet aldıklarında, usulü esastan önce çalıştırmaları gerekir. 'Prosedür çok önemli değildir' gibi bir kural yok. Eğer usul hatası varsa mahkeme hükmü reddeder" diye konuştu.

METİN BURMALI