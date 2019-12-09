Girit açıklarında korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 33 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
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