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Her ilmek için

Her ilmek Oğuzhan için
Giriş Tarihi: 9.12.2019

'İN Çiğli ilçesinde, epilepsi hastası oğlu 'ın tedavi masraflarını karşılayabilmek için evde ördüğü ürünleri üzerinden satan (32), hayırseverlerden destek istedi.

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde, epilepsi hastası oğlu Oğuzhan'ın tedavi masraflarını karşılayabilmek için evde ördüğü ürünleri internet üzerinden satan Şaile Alatürk (32), hayırseverlerden destek istedi. 10 yaşındaki oğlunun yüzde 90 engelli olduğunu dile getiren Alatürk, "Maddi durumumuz yeterli olmadığı için oğlumuzun tedavi masrafını karşılayamıyoruz. Ben de ördüğüm patik, atkı, yelek ve oyuncak bebeklerle oğlumun tedavi masrafını çıkarmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'NEREYE GİDELİM?'
OĞUZHAN'IN engeli sebebiyle sosyal hayatta dışlandığını belirten Alatürk, "Toplu taşıma araçlarında Oğuzhan'a farklı bakıyorlar. Şimdiki ev sahibimiz de bağırmasından rahatsız olarak evden çıkmamızı söyledi. Çocuğum bunu isteyerek yapmıyor. Biz nereye gidelim? Lütfen oğluma yardım edin" dedi.

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