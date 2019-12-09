Isparta’da psikolojik sıkıntıları olduğu öne sürülen 36 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, ailecek misafir oldukları kayınvalidesinin 2.kattaki evinin camından aşağı atlaması sonucu yaralandı.
Olay, bugün saat 00.05 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.
Isparta’da gelin, misafir oldukları kayınvalidesinin evinde camdan atladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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