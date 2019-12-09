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’da gelin, misafir oldukları kayınvalidesinin evinde camdan atladı

Isparta’da gelin, misafir oldukları kayınvalidesinin evinde camdan atladı

09.12.2019, 09:04

’da psikolojik sıkıntıları olduğu öne sürülen 36 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, ailecek misafir oldukları kayınvalidesinin 2.kattaki evinin camından aşağı atlaması sonucu yaralandı.

Olay, bugün saat 00.05 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.

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