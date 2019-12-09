Kaza kurbanı babası için adalet istiyor

Aydın'da otomobiliyle ters yöne giren ve çarptığı motosikletli Rıza Kip'i ölüme terk ederek kaçan alkollü sürücü Ahmet Çakmak, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kazada ölen Rıza Kip'in kızı Cansel Kip, yüzde 100 kusurlu olmasına rağmen Çakmak'a verilen cezayı az bularak karara itiraz edeceklerini söyledi.

AYDIN'DA otomobiliyle ters yöne giren ve çarptığı motosikletli Rıza Kip'i ölüme terk ederek kaçan alkollü sürücü Ahmet Çakmak, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kazada ölen Rıza Kip'in kızı Cansel Kip, yüzde 100 kusurlu olmasına rağmen Çakmak'a verilen cezayı az bularak karara itiraz edeceklerini söyledi. Çine girişinde 19 Ocak'ta yaşanan kazada moruyla evine giden Rıza Kip, ters yönden gelen aracın çarpmasıyla yola savruldu. Kamyonetin altında kalan Kip feci şekilde can verirken, kazaya neden olan alkollü Çakmak, aracıyla olay yerinden kaçtı. Kamera görüntülerinden yakalanan Çakmak'a 6 yıl ceza verilmesine isyan eden Cansel Kip, şimdi babası için adaleti yüksek mahkemede aramaya hazırlanıyor. KAZIM YÖRÜKCE