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’da develer kıran kırana güreşti

Manisa’da develer kıran kırana güreşti

09.12.2019, 10:16

'nın Alaşehir ilçesinde ilk kez düzenlenen deve güreşlerinde develer kıran kırana mücadele ederken, vatandaşlar güreşlere yoğun ilgi gösterdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu yıl ilk defa deve güreşleri düzenlendi. Güreş öncesinde develer Alaşehir ilçe merkezi sokaklarında dolaştırılarak, vatandaşlar davet edildi. Ardından Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi'nden gelen 120 deve Kenan Evren Parkı'nda bulunan alana getirildi.

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