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Pompalı saldırgan ’de yakalandı

Pompalı saldırgan Gümüldür’de yakalandı
Giriş Tarihi: 9.12.2019

Konak'ta pompalı tüfekle 'ı (64) öldürdüğü, Ş.B. (52) ve A.T'yi (27) de yaraladığı gerekçesiyle aranan , Menderes'te yakalandı.

İZMİR Konak'ta pompalı tüfekle Şaban Mustafa Buran'ı (64) öldürdüğü, Ş.B. (52) ve A.T'yi (27) de yaraladığı gerekçesiyle aranan Ulaş Tunç, Menderes'te yakalandı. Gümüldür'de olduğu ihbarı üzerine düzenlenen operasyonla yakalanan Tunç, gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, aralarında husumet bulunan A.T'ye ateş ettiğini, bu sırada kahvehanede oturan Şaban Mustafa Buran'ı kazara vurduğunu söylediği öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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