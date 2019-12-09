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Haberler > Yaşam > Şiddete karşı “Turuncu Yürüyüş”

Şiddete karşı “

Şiddete karşı “Turuncu Yürüyüş”
Giriş Tarihi: 9.12.2019

Birlieşmiş Milletler'in cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için dünya çapında organize ettiği "" kampanyası kapsamında 'de "" gerçekleştirildi. Kadınlar dövizlerle yürüdü.

BİRLEŞMİŞ Milletler'in cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için dünya çapında organize ettiği "Dünyayı Turuncuya Boya" kampanyası kapsamında İzmir'de "Turuncu Yürüyüş" gerçekleştirildi. Kadınlar dövizlerle yürüdü.
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