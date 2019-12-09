Birlieşmiş Milletler'in cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için dünya çapında organize ettiği "Dünyayı Turuncuya Boya" kampanyası kapsamında İzmir'de "Turuncu Yürüyüş" gerçekleştirildi. Kadınlar dövizlerle yürüdü.
BİRLEŞMİŞ Milletler'in cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için dünya çapında organize ettiği "Dünyayı Turuncuya Boya" kampanyası kapsamında İzmir'de "Turuncu Yürüyüş" gerçekleştirildi. Kadınlar dövizlerle yürüdü.
Şiddete karşı “Turuncu Yürüyüş” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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