  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Aydınlılara ücretsiz internet hizmeti

Aydınlılara ücretsiz hizmeti

Aydınlılara ücretsiz internet hizmeti
Giriş Tarihi: 10.12.2019

'DA ve belediye otobüslerinde ücretsiz hizmeti başladı. Altyapısı oluşturulan çalışmayla vatandaşlar 4.5G teknolojisiyle bulunulan yere göre 200 megabit hızında internet hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

AYDIN'DA Atatürk Kent Meydanı ve belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti başladı. Altyapısı oluşturulan çalışmayla vatandaşlar 4.5G teknolojisiyle bulunulan yere göre 200 megabit hızında internet hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydınlılara ücretsiz internet hizmeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN