Aydınlılara ücretsiz internet hizmeti

AYDIN'DA Atatürk Kent Meydanı ve belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti başladı. Altyapısı oluşturulan çalışmayla vatandaşlar 4.5G teknolojisiyle bulunulan yere göre 200 megabit hızında internet hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

AYDIN'DA Atatürk Kent Meydanı ve belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti başladı. Altyapısı oluşturulan çalışmayla vatandaşlar 4.5G teknolojisiyle bulunulan yere göre 200 megabit hızında internet hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. KAZIM YÖRÜKCE