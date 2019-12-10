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'de feci ! Traktör savrulunca...

Çanakkale'de feci kaza! Traktör savrulunca...

10.12.2019, 18:13

'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti, römorkta bulunan yaralandı. Özkan'ın ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

'ın kullandığı 17 SA 748 plakalı traktör, Geyikli beldesi yakınındaki Darıköy kırsalında zeytinlikte arazi şartlarından dolayı savruldu.

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