Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü Rüstem Öcal hayatını kaybetti, römorkta bulunan Mehmet Özkan yaralandı. Özkan'ın ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Rüstem Öcal'ın kullandığı 17 SA 748 plakalı traktör, Geyikli beldesi yakınındaki Darıköy kırsalında zeytinlikte arazi şartlarından dolayı savruldu.
Çanakkale'de feci kaza! Traktör savrulunca... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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