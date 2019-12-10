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Cani katil bileklerini keserek ölmek istedi

Cani katil bileklerini keserek ölmek istedi
Giriş Tarihi: 10.12.2019

'DA balerin 'i (20) hunharca bıçaklayarak öldüren (35), 'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip girişiminde bulundu

ORDU'DA balerin Ceren Özdemir'i (20) hunharca bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç (35), Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip intihar girişiminde bulundu. Arduç'un bileklerini lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kestiği öğrenildi. Ordu'da bale bölümü öğrencisi Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak öldüren Arduç, 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanarak Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Burada bileklerini kesmeye çalışırken cezaevi görevlileri tarafından fark edilen Arduç, hastaneye kaldırıldı. Cani katil zanlısı Arduç, tedavisinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.
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