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Devrilen traktör çiftçinin sonu oldu

Devrilen traktör çiftçinin sonu oldu
Giriş Tarihi: 10.12.2019

'nın Gölmarmara ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan çiftçi (62), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Seyitali Selman (62), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MERAK ETTİLER
Yunus Mahallesi'ndeki evinden, önceki gün öğle saatlerinde odun kesmek için 64 DZ 784 plakalı traktörü ile ormanlık alana odun kesmeye giden 2 çocuk babası, çiftçi Seyitali Selman'ın, akşam eve dönmemesi üzerine yakınları merak edip, aramaya çıktı. Selman, ormanlık alanda devrilen traktörünün altında ağır yaralı olarak bulundu. Köylülerin de yardımı ile traktörün altından çıkarılan Selman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SERKAN ÖZCAN

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