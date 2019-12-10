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için zirveye çıktılar

Doğu Türkistan için zirveye çıktılar
Giriş Tarihi: 10.12.2019

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde faaliyetlerine devam eden ve () Dağcılık kulübü ile beraber 2 bin 345 metre yüksekliğindeki zirvesine çıktı.

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde faaliyetlerine devam eden Çivril Akdağ İzcilik ve Doğa Kulübü (AKİDAK) Uşak Dağcılık kulübü ile beraber 2 bin 345 metre yüksekliğindeki Akdağ Dağı zirvesine çıktı. Doğu Türkistan'da yapılan zulme dikkat çekmek isteyen dağcılar, 9 saatin büyük kısmında sıfırın altında eksi derecelerde yürüdü. AKİDAK başkanı Erkan Atila "Çin zulmüne dikkat çekmek için Uşak Dağcılık Kulübü'nden 10 dağcı arkadaş ile Akdağ Kıraç tepe zirvesi yaptık. Tüm arkadaşlara başta Sadi Yalgın olmak üzere çok teşekkür ederim" dedi.

HASAN DURNA

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