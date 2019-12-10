Dolandırıcılar 8 milyon doları beğenmediler

Manisa Saruhanlı'da kendilerine ait tarlada buldukları M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını 30 milyon dolar karşılığında satmak isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Manisa Saruhanlı'da kendilerine ait tarlada buldukları M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını 30 milyon dolar karşılığında satmak isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İsminin gizli kalmasını isteyen ihbarcı jandarmaya verdiği ifadesinde mozaiği İstanbul'da yabancı bir işadamının 8 milyon dolara satın almak istediğini ancak tarla sahibi İ.Ö. ile kardeşi H.İ.Ö'nün önerilen rakamı yeterli bulmayıp teklifi kabul etmediğini söylediği öğrenildi.



ÜÇ KİŞİ CEZAEVİNDE

M.Ö. 200'lü yıllara ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mozaiği çıkaran kaçak kazıcılar M.Ö. (21), İ.Ö. (47), B.Ö. (24) ve H.İ.Ö. (43) ile D.A'yı (55) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö, İ.Ö. ve D.A. tutuklandı.