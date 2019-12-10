‘Hastaneye dövmek için gittim’

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde görevli asistan Dr. Kadir Songür'ü, istediği yeşil reçeteli ilacı yazmadığı gerekçesiyle boğazından jiletle yaralayan tutuklu Bayram K. hakkında iddianame tamamlandı.

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde görevli asistan Dr. Kadir Songür'ü, istediği yeşil reçeteli ilacı yazmadığı gerekçesiyle boğazından jiletle yaralayan tutuklu Bayram K. hakkında iddianame tamamlandı. Savcılığın 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istediği Bayram K'nin ifadesi ortaya çıktı. Bayram K'nin, savcılıkta, "Bana yanlış ilaç vermesi nedeniyle sağlığım bozuldu. Olay günü hastaneye doktoru dövmek için gittim, öldürme niyetim yoktu. Doktorlar beni kale almayıp, dalga geçtiler. Çok sinirlendim. Odasında tartışmaya başlayınca masanın üzerinde gördüğüm, jilet olduğunu sonradan öğrendiğim bir şeyi elime aldım. Ancak bunu doktora sallayıp, sallamadığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.