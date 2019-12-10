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İsveçli ünlü müzisyen hayatını kaybetti

İsveçli ünlü müzisyen Marie Fredriksson hayatını kaybetti

10.12.2019, 15:37

Bir süredir tedavi gören İsveçli pop şarkıcısı, söz yazarı, piyanist ve ressam 61 yaşında hayatını kaybetti. Roxette son olarak 2015 yılında Norveç'te konser vermişti.

İsveçli pop şarkıcısı, söz yazarı, piyanist ve ressam Marie Fredriksson 61 yaşında öldü. İsveçli pop grubu Roxette'in solisti de olan Marie Fredriksson'un bir süredir tedavi görüyordu.

ROXETTE GRUBUNU KURDU

Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986 yılında Roxette grubunu kurdu. Roxette albümleri dünya çapında 75 milyon satış rakamına ulaştı. Roxette son olarak 2015 yılında Norveç'te konser vermişti.

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