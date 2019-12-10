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'de ! Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü

İzmir'de feci ölüm! Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü

10.12.2019, 22:07

'in ilçesinde, iddiaya göre Ömer (73), geçirdiği kalp krizi sonucu ısınmak için yaktığı ateşin üzerine düştü. Yanarak yaşamını yitiren Karakurt, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından bulundu.

'de oturan Ömer geçtiğimiz gün ilçesine bağlı Karakızlar Mahallesi'ndeki tarlasına gitti. Buradaki kulübesinde bir süre vakit geçiren Karakurt, daha sonra çalışmak için zeytin ağaçlarının bulunduğu yere gitti. Havanın soğuması üzerine, Karakurt ısınmak için tarlanın yakınında ateş yaktı.

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