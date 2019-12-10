Kadın başkan bunu yaparsa...

CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ‘Evlenecek çiftlere kadına şiddet konusunda eğitim verilmesi’ önerisini Meclis’te gündeme bile almadı. Erdoğan, İzmir’de öneriyi reddeden tek başkan oldu

Kadına karşı şiddet olayları gündemin en önemli maddelerinden biri haline gelirken, İzmir'de Karaburun Belediyesi'nin CHP'li Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, şaşırttı. AK Partili kadın meclis üyelerinin 9 ilçede belediyelerin evlenecek çiftlere kadına karşı şiddet konusunda eğitim verilmesi yönünde verdiği önerge bazı belediyelerde kabul edildi, bazılarında ise komisyonlara sevk edildi. Ancak, önerge bir tek CHP'li Erdoğan'ın yönetimindeki Karaburun Belediyesi'nde gündeme bile alınmadı.

DİĞERLERİ DESTEKLEDİ

Selçuk Belediyesi'nin kadın başkanı CHP'li Filiz Sengel Ceritoğlu, AK Partili kadınların gündeme getirdiği önergeye büyük destek verdi ve böylece karar oybirliğiyle alındı. CHP'li Erdoğan'ın ise, "Ben zaten bunu yapıyorum. Uyguladığım şeyi neden tekrar gündeme alayım" diyerek bu öneriyi reddettiğini ifade eden AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Ancak, araştırdık, Karaburun Belediyesi'nde böyle bir hizmetin verilmediğini tespit ettik. Hiçbir Karaburunlu'nun böyle bir hizmetten haberi yok. Belediye Başkanından bu verdiği eğitimlerin içeriğini istedim ve 'Madem bu hizmeti veriyorsunuz bize gerekli doneleri verin biz de diğer ilçelere bunları örnek olarak gösterelim' dedim. Ama henüz o konuda da bize gelen hiçbir şey yok" diye konuştu.



Dilek Yıldız Büyükdağ



İZMIR'DE 'MASAL EVi' MASAL OLDU!

AK Partili Dilek Yıldız Büyükdağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 bütçesinde kadınlara yönelik faaliyetler için ayrılan payla ilgili de eleştiride bulundu. Başkan Soyer'in 'İzmir'in tüm mahallelerinde masal evi ve kreş açacağız' sözünü hatırlatan Büyükdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak masal evi ve kreş için 2020'de ayrılan bütçe sadece 250 bin lira. 2020 için planlanan masal evi sayısı sadece 2. Tüm mahallelerde açacaklarını söylediler ama böyle giderse bırakın mahalleleleri tüm ilçelerde bile açılamayacak."



"ÖFKE KONTROLÜNE NEDEN BAKILMASIN?"

TÜRKİYE'DE evlilik öncesi kan uyumu başta olmak üzere birçok konuya bakıldığını ancak evlenecek bireylerin şiddet problemi ve öfke kontrolü sorunu olup olmadığına bakılmadığını ifade eden Büyükdağ, "Buradaki amacımız da şiddeti önlemek noktasında bir tedbir almak ve şiddete eğilimli bireylerin evlilik öncesi rehabilite edilmesi. Tabii bununla ilgili bir yasal düzenleme de olabilir ama şu an belediyelerin böyle bir şey yapma yetkisi var" dedi.

ERHAN GÜLENÇ