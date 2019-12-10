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Köpekleri çuvallarla ölüme terk ettiler

Köpekleri çuvallarla ölüme terk ettiler
Giriş Tarihi: 10.12.2019

MANISA 'nin Çökelek mahallesinde avcılar, çuval içinde ormana terk edilmiş 3 köpek fark etti. Ayaklarından bağlanıp ölüme terk edilen köpekleri avcılar kurtardı.

MANISA Salihli'nin Çökelek mahallesinde avcılar, çuval içinde ormana terk edilmiş 3 köpek fark etti. Ayaklarından bağlanıp ölüme terk edilen köpekleri avcılar kurtardı. Salihli'de domuz avına çıkan avcılar, çalılıkların arasındaki çuvalların hareket ettiğini fark etti. Çuvalları açtıklarında 3 köpekle karşılaşan avcılar şok geçirdi. Tek tek çuvalları açıp, ayakları bağlı köpekleri kurtaran avcılar, o anları sosyal medyadan yayınladı. Köpeklerin durumuna tepki gösteren avcıların 'Bunları yapanlar insansa ben insan değilim' sözleri videoya yansıdı.

NERMİN UÇTU

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