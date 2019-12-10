Kopyalanan banka kartlarıyla vurgun

AYDIN'DA ATM'lere kurdukları düzenekle banka kartlarını kopyalayıp sağladıkları bilgilerle 74 müşterinin hesabından 135 bin lira çeken 4 kişi yakalandı.

AYDIN'DA ATM'lere kurdukları düzenekle banka kartlarını kopyalayıp sağladıkları bilgilerle 74 müşterinin hesabından 135 bin lira çeken 4 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında Ankara'da polislerin silah ve telefonlarının bulunduğu araçla kayıplara karışan Süleyman Yaşar'ın da olduğu ortaya çıktı. Efeler ilçesi İzmir Bulvarı Yenidörtyol mevkiindeki bir benzin istasyonun bahçesindeki ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirdiğini tespit eden güvenlik güçleri, E.G'nin 2 bin lira, M.P'nin bin 500 lirasının kendilerinden habersiz olarak çekilmesi üzerine soruşturmayı derinleştirerek 74 mağdurun 135 bin lira dolandırıldığını ortaya çıkardı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Aydın'da kopyaladıkları kartlarla Denizli ve İzmir'deki ATM'lerden para çeken 4 kişilik şebekeyi tespit etti. Afyon ve Konya'da yakalanan zanlılar, Aydın'a getirilerek, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

KAZIM YÖRÜKCE