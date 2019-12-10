Miniklerin kalbini örgü ile ısıtıyorlar

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kafede toplanan İzmir Örgü Ekibi, ördükleri atkı, bere, hırka ve battaniyeleri Türkiye'nin dört bir yanında soğukla mücadele eden ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderiyor.

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kafede toplanan İzmir Örgü Ekibi, ördükleri atkı, bere, hırka ve battaniyeleri Türkiye'nin dört bir yanında soğukla mücadele eden ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderiyor. Haftalık olarak 'Mutluluk Paketi' adını verdikleri hediyeleri köy okullarına gönderen kadınlar, bu güne kadar 7 bin çocuğun yüzünü güldürdü. Köylerdeki öğretmenlerle iletişime geçen ekip, ihtiyaç sahibi bebeklerin annelerine de battaniye ve oyuncak gönderiyor. Paketlerin içine her okula ayrı olmak üzere koyulan mektuplar, öğretmenler tarafından okunarak, çocuklara iyiliği öğretiyor. Ekip, bu hafta ördükleri ve topladıkları ürünleri Bingöl ve Isparta'daki köy okullarına gönderecek.

30 KİŞİ OLDULAR

İzmir Örgü Ekibi kurucusu Kutsev Özbek (51), ilk bir araya geldiklerinde bebekler için battaniyeler ördüklerini belirterek, şöyle dedi: "Örmeyi çok seviyoruz, yaptıklarımız bir işe yarasın diye köy okullarındaki çocukları düşündük. Giysilerin yanına, balon, çikolata, şeker, saç tokası gibi küçük hediyeler de ekliyoruz. Vakıf veya dernek değiliz, kendi imkanlarıyla çalışan gönüllü anneleriz. Çalışmalarımız çok zevkli geçiyor. 8 kişiyle başladık, şu an aktif 30 üyemiz var" dedi.