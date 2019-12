‘Paşa Çeşmesi’ çöplük gibi...

Tire’nin gözde dinlence yerlerinden Paşa Çeşmesi, piknik alanı bakımsızlıktan çöplüğe dönüştü. İzmir'in Tire ilçesinde Cumhuriyet döneminin en güzel eserlerinden biri olan ve dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından yaptırılan tarihi Paşa Çeşmesi'nin yanında bulunan piknik alanının pislik içindeki hali görenleri isyan ettiriyor.

İZMİR'İN Tire ilçesinde Cumhuriyet döneminin en güzel eserlerinden biri olan ve dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından yaptırılan tarihi Paşa Çeşmesi'nin yanında bulunan piknik alanının pislik içindeki hali görenleri isyan ettiriyor. Vatandaşlar, "Etraf çöp ve pislikten geçilmiyor. Naylon torbalar, çerez kabukları, poşetler, içki ve meşrubat şişeleri etrafa saçılmış durumda. Oysa piknik alanını kullanan vatandaşlar buradan ayrılırken çöplerini bir poşet içinde çöp konteynırlarına atabilirler. Her şeyi yetkililerden beklemek çok saçma. Çevre bilincini kazanmamız şart" dedi.



ÇATLAYAN ASFALT TEDİRGİN EDİYOR

AYDIN'IN Kuşadası ilçesi Camiatik Mahallesi'ndeki Yayla Sokak'ta çatlayan asfalt, vatandaşları tedirgin ediyor. Herhangi bir kaza yaşanmadan yolun acilen yenilenmesini gerektiğini belirterek yetkilileri göreve davet eden vatandaşlar, "Son yağışların ardından asfaltta çatlaklar oluştu. Bu çatlaklar her an genişleyebilir. Çatlaklardan dolayı yolda göçükler oluşabilir. Mahalle halkı sokakta korkarak yürüyoruz. Göçük meydana geldiğinde bunun sorumlusu kim olacak? Yetkililerden can ve mal güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.