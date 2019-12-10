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Sakat bıraktı helallik istedi

Sakat bıraktı helallik istedi
Giriş Tarihi: 10.12.2019

’de eşi ’ı pompalı tüfekle vurarak ayağının kesilmesine sebep olan , mahkemede ‘Hakkını helal et’ deyince tepki gördü

İzmir Karabağlar'da 21 yaşındaki eşi Onur Akman'ın pompalı tüfekle ateş etmesinden sonra sol bacağı diz altından kesilen ve tedavi için 10 ayrı ameliyat geçiren 33 yaşındaki Manolya Akman, eşinin daha önce de kendisini sopayla dövdünü belirtti. Boşanmak istediği eşinin olay günü 'Barışalım' diyerek kuzeninin evinden kendisini alıp, önce yaşadıkları eve geri götürdüğünü anlatan Akman, "Odada silahı doğrultunca 'Ne yapıyorsun, şeytan doldurur' dedim. O da tetiğe bastı. Silah tutukluk yaptı. Tekrar tetiğe basacağı sırada eğildim, sol bacağıma iki kez ateş etti" dedi.


TÜFEK SERİDEYMİŞ
Tutuklu sanık Onur Akman ise, "Gerçekten çok pişmanım. Hakkını helal etsin. Tek el tetiğe bastım ama tüfek serideymiş" dedi. 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada Akman, eşinin kendisini öz amcası İ.A. ile aldattığını öne sürerek, "Olay günü bana 'Buraya geliş sebebim İ.A. içindi, ben onu seviyorum' dedi. Ben de ayaklarına ateş ettim" diye kendini savundu.

BENİ SOPAYLA DÖVDÜ
EŞİ tarafından vurulduktan sonra iki ayda 10 kez ameliyat olan ve 'Emine Bulut gibi ben de ölmek istemiyorum' diye feryat eden Manolya Akman ise eşini kimseyle aldatmadığını, cezasını hafifletmek amacıyla kendisine iftira attığını söyledi. Akman, "Evde cep telefonumun SİM kartını kırdı. Dışarı çıkmak istesem, yanımda birileri oluyordu. Kendisini kimle aldatacağım? Uyuşturucu ve alkol alıyordu. Bir keresinde beni sopayla da dövdü" dedi.

METİN BURMALI

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