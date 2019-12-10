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’da tepki çeken heykel kaldırıldı

Urla’da tepki çeken heykel kaldırıldı
Giriş Tarihi: 10.12.2019

'in ilçesindeki 'ün sahibi reklamcı iş insanı (63), evinin bahçesine 6 metre uzunluğunda alüminyumdan oluşan renkli heykeli inşa etti.

İZMİR'IN Urla ilçesindeki Zeytinli Köşk'ün sahibi reklamcı iş insanı Turgut Kahraman (63), evinin bahçesine 6 metre uzunluğunda alüminyumdan oluşan Atatürk heykeli inşa etti. Ancak heykelde kullanılan renklerin LGBT simgesini içeriyor izlenimi yaratması büyük tepkilere yol açtı. Özellikle sosyal medyada "Atatürk'ü Koruma Yasası devriye girmeli, bu ne rezillik böyle! Derhal kaldırılmalı" şeklinde eleştiriler yer aldı.

KAHRAMAN, heykel için, "Atatürk'ü Anadolu kilim sanatının bütün renkleri ile yapmanın doğru bir çalışma olduğuna inanıyorum" dedi. 10 aya yakın süredir orada duran heykel sert eleştiri ve şikayetlerin ardından kaldırıldı.

'BU RENKLER OLMAZ'
HEYKELiN kaldırılmasını memnuniyetle karşılayan İzmirliler, "Atamızı konu mankeni yapmış adeta, kullandığı renkler hiç olmamış. LGBT'nin simgesini çağrıştırıyor. En doğrusu kaldırılmasıydı" dediler.

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