Vali Köşger’den Japon turiste davet

AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'yi makamında ağıradı. Vali Köşger, Aydın'da başlattıkları tanıtım atağı kapsamında Japon turistleri kente davet ederken Başkonsolos Nishimaki Türkiye'ye gelen 200 bin Japon turist sayısının artmasını istediklerini söyledi.

AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'yi makamında ağıradı. Vali Köşger, Aydın'da başlattıkları tanıtım atağı kapsamında Japon turistleri kente davet ederken Başkonsolos Nishimaki Türkiye'ye gelen 200 bin Japon turist sayısının artmasını istediklerini söyledi. Nishimaki, "Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Tokyo arasında günde bir seferi var. Sefer sayısını 3'e, 5'e kadar arttırabiliriz" dedi. Vali Köşger ise "Japon turistlerin ilgisini plaj turizminden çok kültür turizmi çekiyor. Aydın'da yeni bir atak başlattık. Aydın plaj turizminde limite geldi, şimdi kültür turizminde faaliyet başlattık" diye konuştu.