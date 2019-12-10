Vicdansızlar mezar taşlarını kırıyorlar

TURGUTLU'DA kabristanı mesken tutan vicdansızlar mezar taşlarını ve çeşmeleri kırıyorlar. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İlçe Kabristanı'nda mezar taşlarının ve çeşmelerin kırıldığını gören vatandaşlar, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi.

TURGUTLU'DA kabristanı mesken tutan vicdansızlar mezar taşlarını ve çeşmeleri kırıyorlar. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İlçe Kabristanı'nda mezar taşlarının ve çeşmelerin kırıldığını gören vatandaşlar, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler yaptıkları incelemelerde 60'a yakın mezar taşının ve 10 çeşmenin kırıldığını belirledi. Polis ekipleri, mezarlıklara zarar veren kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.



İLKER UYAR