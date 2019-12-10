  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Vicdansızlar mezar taşlarını kırıyorlar

Vicdansızlar mezar taşlarını kırıyorlar

Vicdansızlar mezar taşlarını kırıyorlar
Giriş Tarihi: 10.12.2019

TURGUTLU'DA kabristanı mesken tutan vicdansızlar mezar taşlarını ve çeşmeleri kırıyorlar. 'nın Turgutlu ilçesinde 'nda mezar taşlarının ve çeşmelerin kırıldığını gören vatandaşlar, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi.

TURGUTLU'DA kabristanı mesken tutan vicdansızlar mezar taşlarını ve çeşmeleri kırıyorlar. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İlçe Kabristanı'nda mezar taşlarının ve çeşmelerin kırıldığını gören vatandaşlar, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler yaptıkları incelemelerde 60'a yakın mezar taşının ve 10 çeşmenin kırıldığını belirledi. Polis ekipleri, mezarlıklara zarar veren kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

İLKER UYAR
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vicdansızlar mezar taşlarını kırıyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN