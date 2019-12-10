Yeni yıl kermesinin geliri burs olacak

MUĞLA'NIN Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların dar gelirli öğrencilere burs sağlamak için geleneksel hale getirdiği yeni yıl kermesi bu yıl da büyük ilgi gördü.

MUĞLA'NIN Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların dar gelirli öğrencilere burs sağlamak için geleneksel hale getirdiği yeni yıl kermesi bu yıl da büyük ilgi gördü. Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı (FETAV) bünyesindeki Fethiye Ulusal Grup (FIG), 18. geleneksel Christmas kermesini Fethiye kordon boyunda açtı. Reçelden zeytinyağına, sabundan nar ekşisine kadar değişik yiyeceklerle el sanatları ürünler kısa sürede satıldı. FETAV Müdürü Dilek Dinçer, "Kermesin geliri öğrencilere burs olacak. İhtiyaç sahibi öğrencilerin sağlık giderleri de karşılanacak" dedi. ERDOĞAN CANKUŞ