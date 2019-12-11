Atık pil getirenler tarihe yolculuk ediyor

BORNOVA Belediyesi, İzmir'de yerleşik yaşamı 8 bin 500 yıl öncesine dayandıran kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ne girişleri atık pille yaptırıyor.

BORNOVA Belediyesi, İzmir'de yerleşik yaşamı 8 bin 500 yıl öncesine dayandıran kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ne girişleri atık pille yaptırıyor. Vatandaşlar, binlerce yıllık tarih yolculuğuna, getirdikleri atık pille çıkabiliyor. Her yıl yaklaşık 25 bin ziyaretçiyi ağırlayan Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde, bir yıl içinde 1 tona yakın pil toplanıyor.