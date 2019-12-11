Balıkesir’de deprem! İzmir’de de hissedildi

BALIKESİR'İN Akçaköy ilçesinde dün saat 23:14'te deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BALIKESİR'İN Akçaköy ilçesinde dün saat 23:14'te deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Öte yandan AFAD, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. 23.24'de ise ikinci kez sarsılan Altıeylül'de 4,3 büyüklüğünde artçı deprem oldu. Deprem; İzmir, İstanbul, Bursa ve Manisa'da da hissedildi.