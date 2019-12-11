Başkan Gümrükçü sokakları temizledi

ÇİĞLİ Belediyesi, 'Temiz Çevre, Temiz Kent, Temiz Toplum' ilkesiyle mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürürken, eline süpürge ve kürek alan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, temizlik ekipleri ve gönüllülerle birlikte Balatçık sokaklarını temizledi.

ÇİĞLİ Belediyesi, 'Temiz Çevre, Temiz Kent, Temiz Toplum' ilkesiyle mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürürken, eline süpürge ve kürek alan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, temizlik ekipleri ve gönüllülerle birlikte Balatçık sokaklarını temizledi. CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, çeşitli dernekler ve mahalle sakinlerinin katıldığı temizlik çalışmasında, parklar, boş alanlar, cadde ve sokaklar çöplerden ve atık maddelerden arındırıldı.