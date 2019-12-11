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'de 48 düzensiz yakalandı

İzmir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

11.12.2019, 21:52

'in Çeşme ilçesinde illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından teslim edildi.

Sahil Güvenlik unsurları, Uçburun açıklarında hareket halindeki lastik botu tespit etti.

Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 Filistin, 17 Suriye, 2 Irak uyruklu 48 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

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