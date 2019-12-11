İzmir’den Hakkari’ye kitaplarla köprü kurdu

Buca’da yaşayan emekli astsubay Mustafa Yıldız, 30 yıl önce görev yaptığı Hakkari’nin Sarıtaş ve yakınındaki Bağışlı köylerindeki iki ortaokula kütüphane yaptırdı. 3 bin kitaplık kütüphaneler için Başkan Soyer de 3 maaşını bağışladı

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası emekli astsubay Mustafa Yıldız (60), 30 yıl önce ayrıldığı Hakkari'nin Sarıtaş ve yakınındaki Bağışlı köylerindeki iki ortaokula kütüphane yaptırdı. Yıldız çocuklara, "Burada zorluklarla büyüdük. Tüm bu zorluklar nedeniyle sizler için böyle bir proje başlattım" dedi.

MONT DA HEDİYE ETMİŞTİ

Hakkari merkeze bağlı Sarıtaş köyünden 30 yıl önce ayrılarak İzmir'e yerleşen emekli astsubay Yıldız, doğup büyüdüğü köyüne vefa borcunu ödemek için harekete geçti. Geçen yıl köydeki Yusuf Kızılbuğa İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 238 öğrenciye kışlık mont, ayakkabı, kırtasiye malzemesi ile ana okul öğrencilerine oyuncak ve okula 2 projeksiyon cihazı hediye eden Yıldız, bu kez de, 'Her köye bir kütüphane' projesi için kolları sıvadı. Yıldız, doğup büyüdüğü Sarıtaş ve yakınındaki Bağışlı köylerindeki iki okula kütüphane yapmaya karar verdi.



Kütüphanelerin açılışı için Bağışlı ve Sarıtaş köylerine gelen Mustafa Yıldız, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

ÇANAKKALE RUHUNU ANLATTI

Kütüphanelerin açılışı için Bağışlı ve Sarıtaş köylerine gelen Yıldız, köy muhtarları, vatandaş ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Yaklaşık 3 bin kitabın bulunduğu kütüphanelerin duvarlarına asılması için aralarında Hakkarili bir şehidin de bulunduğu Çanakkale şehitlerinin isimlerinin yer aldığı tabloyu, okul yöneticilerine hediye eden Yıldız, vatan için canlarını feda eden Çanakkale şehitlerinin ülkedeki halkların birlik, beraberlik ve barış içerisinde yaşaması için verdikleri mücadeleyi öğrencilere anlattı. Proje kapsamında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki okulları tercih ettiğini söyleyen Yıldız, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mahallemizi ziyaret ederken tanıştık ve bana memleketine ne yapabiliriz dedi. Ben de kitap ve kütüphane sıkıntısını kendisine ilettim ve bu konuda destek istedim. Sağ olsun kendisi, çocuklarımız için 3 maaşını hibe etti. O paralarla Hakkari'nin Bağışlı ve Sarıtaş köylerindeki iki okula kütüphane yaptım. Kitap için de büyük destekleri oldu" dedi.