‘Kahramanımsın canım anneciğim’

44 yaşındaki Handan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 26 yıl psikolojik danışman olarak görev yaptı. Koruma altındaki çocuklara psikolojik destek veren ve onların anne özlemine tanıklık eden Yılmaz, 4 sene önce koruyucu ailesi olduğu 7 yaşındaki kız çocuğuna hem öğretmenlik hem de annelik yapıyor.

44 yaşındaki Handan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 26 yıl psikolojik danışman olarak görev yaptı. Koruma altındaki çocuklara psikolojik destek veren ve onların anne özlemine tanıklık eden Yılmaz, 4 sene önce koruyucu ailesi olduğu 7 yaşındaki kız çocuğuna hem öğretmenlik hem de annelik yapıyor.

SICAK YUVA OLDU

Görevi nedeniyle gittiği bakımevi ve yurtlarda çocukların sıcak bir yuva ve anne sevgisi özlemlerini yakından hisseden Yılmaz, koruyucu anne olmaya karar verdi ancak o dönemki düzenlemeye göre yaş sınırı 40 olduğu için bir süre beklemek zorunda kaldı. 2015 yılında koruyucu aile başvurusunda bulunan Yılmaz'a olumlu cevap verildi. O dönem 3 yaşındaki bir kız çocuğuna sıcak yuva olan Yılmaz, hayatını kızına adadı.

TARİF EDİLMEZ DUYGU

Yılmaz, koruyucu aile olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini, bir yaşama dokunmanın kendisine tarif edilmez bir mutluluk yaşattığını söyledi. Yılmaz, bu süreçte kendisine en büyük desteği annesinin verdiğini anlattı. Kızının iyi bir eğitim alması için mücadele verdiğini vurgulayan Yılmaz, "Onun annesi, en çok da öğretmeni oldum. Bana 'kahramanımsın, iyi ki varsın anneciğim' diyor. Bu sözleri beni mutlu ediyor. Onunla çok mutluyum" dedi.