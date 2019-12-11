Marmaris’te yıkımlara Selimiye’den başlandı

MUĞLA Marmaris'te, kaçak olduğu tespit edilen 550 yapıdan 2 villa yıkıldı. Yıkımlara, Marmaris'in sosyetik köyü olarak bilinen ve birçok ünlü ismin uğrak yeri olan, bazılarının evinin bulunduğu Selimiye'den başlandı.

MUĞLA Marmaris'te, kaçak olduğu tespit edilen 550 yapıdan 2 villa yıkıldı. Yıkımlara, Marmaris'in sosyetik köyü olarak bilinen ve birçok ünlü ismin uğrak yeri olan, bazılarının evinin bulunduğu Selimiye'den başlandı. Selimiye'ye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alev Lale Koşanağan'a ait olan henüz tamamlanmamış 3 katlı iki villayı yıktı. Villaların sahibi yıkım sırasında köye gelmedi.

2 BİN 800 BİNA VAR

Geçtiğimiz ay Söğüt köyü ve Bozburun beldesine yıkım için giden ekipler, bazı vatandaşların evlerini boşaltmaması, bazılarının da son anda Yürütmeyi Durdurma Kararı alması üzerine yıkımlar ertelenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği rakamlara göre, Muğla genelinde 2 bin 800 imara aykırı bina bulunuyor ve bunların 550'si Marmaris sınırları içinde. Yıkımların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

VURAL EFECİK