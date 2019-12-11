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Öldüresiye dayağa 4.5 yıl hapis istemi

Öldüresiye dayağa 4.5 yıl hapis istemi
Giriş Tarihi: 11.12.2019

'in Konak ilçesinde okul çıkışı, 4 lise öğrencisinin sokakta sıkıştırdıkları aynı okuldaki K.O.Ö'yü kemer ve tekmelerle darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansırken şüpheliler M.D. (16), U.T. (17) ve Ö.B. hakkında yaralama suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde okul çıkışı, 4 lise öğrencisinin sokakta sıkıştırdıkları aynı okuldaki K.O.Ö'yü kemer ve tekmelerle darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansırken şüpheliler M.D. (16), U.T. (17) ve Ö.B. hakkında yaralama suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede; şüphelileri, K.O.Ö. ile daha önce sorun yaşadığı sınıf arkadaşı Z.İ. isimli kız öğrencinin azmettirdiği ifade edildi. İddianame, İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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