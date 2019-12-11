Seferihisar’dan ‘Eko-Okul’ atağı

SEFERİHİSAR Belediyesi, Türkiye Çevre Vakfı ile 10 yıldır yürüttüğü mavi bayrak çalışmalarına bir yenisini ekledi. Doğanbey Payamlı İlkokulu, Seferihisar Belediyesi ile ortak yürüttüğü çalışma ile ilk defa 'Eko-Okul' programına başvurdu.

SEFERİHİSAR Belediyesi, Türkiye Çevre Vakfı ile 10 yıldır yürüttüğü mavi bayrak çalışmalarına bir yenisini ekledi. Doğanbey Payamlı İlkokulu, Seferihisar Belediyesi ile ortak yürüttüğü çalışma ile ilk defa 'Eko-Okul' programına başvurdu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Bu dünya sadece bizim değil, yarınları düşünmek zorundayız. Bu sürece bu sebeple yarınlarımızı dahil ediyoruz. Çevre dostu olmak bir yaşam şeklidir" diye konuştu.