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’dan ‘Eko-Okul’ atağı

Seferihisar’dan ‘Eko-Okul’ atağı
Giriş Tarihi: 11.12.2019

Belediyesi, ile 10 yıldır yürüttüğü mavi bayrak çalışmalarına bir yenisini ekledi. , Seferihisar Belediyesi ile ortak yürüttüğü çalışma ile ilk defa 'Eko-Okul' programına başvurdu.

SEFERİHİSAR Belediyesi, Türkiye Çevre Vakfı ile 10 yıldır yürüttüğü mavi bayrak çalışmalarına bir yenisini ekledi. Doğanbey Payamlı İlkokulu, Seferihisar Belediyesi ile ortak yürüttüğü çalışma ile ilk defa 'Eko-Okul' programına başvurdu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Bu dünya sadece bizim değil, yarınları düşünmek zorundayız. Bu sürece bu sebeple yarınlarımızı dahil ediyoruz. Çevre dostu olmak bir yaşam şeklidir" diye konuştu.
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