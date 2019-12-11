Su sızdıran alt geçitte yayalar yürüyemiyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Demirköprü Alt Geçidi'nin duvarlarından sızan sular, yayaları mağdur ediyor. Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak kıyısında yayalara ayrılan kaldırımın duvarından sızan sular vatandaşların çamur deryası içinde yürümesine ve kıyafetlerinin kirlenmesine yol açıyor.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Demirköprü Alt Geçidi'nin duvarlarından sızan sular, yayaları mağdur ediyor. Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak kıyısında yayalara ayrılan kaldırımın duvarından sızan sular vatandaşların çamur deryası içinde yürümesine ve kıyafetlerinin kirlenmesine yol açıyor. Alt geçitteki kaldırımı kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, sorunu yetkililere defalarca iletmelerine rağmen ilgilenen olmadığını söyledi. Yeni Asır WhatsApp İhbar Hattı aracılığıyla seslerini yetkililere ileten Karşıyakalılar, "Duvardan sızan sular yüzünden yolda da birikinti oluşuyor. Yayalar için ayrılan kısım çamurdan yürünmez hale geliyor. Belediye yetkilileri bu duruma acilen çözüm bulmalı. Yayaların başka geçecek yerleri de olmadığı için her gün üstümüz başımız batıyor" diye konuştu.



ORMANLIK ALANI MOLOZ YIĞINLARIYLA DOLDURDULAR

İZMİR'İN Gaziemir ilçesi Evka 7 semtindeki çam ağaçlarıyla kaplı orman yolu boyunca oluşan moloz yığınları dikkat çekiyor. Uzun süredir biriken molozların yolu çöplük haline geldiğini belirten vatandaşlar, belediye yetkililerini göreve çağırdı. Sorunu Gaziemir Belediyesi'ne de ilettiklerini belirten vatandaşlar, "Burası resmen doğal çöplük alanı haline geldi. Herkes buraya moloz ve çöp atıklarını bırakıyor. Orman alanımızın bu şekilde çöp ve moloz yığınlarına teslim edilmesine gönlümüz razı değil. Belediyenin bir an önce burayı temizlemesi ve moloz dökenlere karşı önlem alması gerekiyor.



KARABAĞLAR'DA ÇÖP EV VATANDAŞI İSYAN ETTİRDİ

İZMİR'İN Karabağlar ilçesi Limontepe semtindeki çöp ev vatandaşların tepkisine neden oluyor. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden çöp evin bir an önce temizlenmesi için vatandaşlar, belediye yetkililerini göreve çağırdı. Karabağlar Limontepe Bahriye Üçok mahallesi 9685 sokak 18 numaradaki evin sahipleri tarafından terk edildiğini söyleyen vatandaşlar, evin madde bağımlıları tarafından kullanıldığını, evden çevreye pis kokular geldiğini ve mahalle sakinleri olarak rahatsız ve tedirgin olduklarını dile getirdiler. Vatandaşlar, "2 yıldır bu halde duruyor. Harabeye dönen ev madde bağımlılarına mesken oldu. Buranın yıkılmasını ve güvenlik önlemi alınmasını istiyoruz" dedi.