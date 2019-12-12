Aranan araçtan samuray kılıcı çıktı!

AYDIN'IN Efeler ilçesinde polisin kovalamaca sonucu yakaladığı otomobilden samuray kılıcı çıktı. Olay, Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri şüpheli bulduğu bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ile kovalamaca yaşayan ekipler, şüphelileri Ovaeymir Mahallesi 22 Sokak'ta yakaladı.

AYDIN'IN Efeler ilçesinde polisin kovalamaca sonucu yakaladığı otomobilden samuray kılıcı çıktı. Olay, Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri şüpheli bulduğu bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ile kovalamaca yaşayan ekipler, şüphelileri Ovaeymir Mahallesi 22 Sokak'ta yakaladı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 2 samuray kılıcı, bir tabanca ve 20 fişek ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

KAZIM YÖRÜKCE