“Balıkesir’de 7.2’lik deprem üretecek fay var”

DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sözbilir: “Önceki günkü depremin fayı, 6’nın üzerinde deprem üretemez. Ama bölgede daha riskli faylar var.”

Geçtiğimiz gün Balıkesir'de meydana gelen ve İstanbul, İzmir ile Çanakkale çevresinde de hissedilen deprem hakkında Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıklamada bulundu. Depremin oluştuğu fayın 6 büyüklüğünü geçmeyecek depremler üretebileceğinin altını çizen Sözbilir, "Ama bu bölgede daha büyük depremler oluşturabilecek faylar bulunmaktadır. Aynı İstanbul depreminin oluşmasını beklediğimiz fay gibi bu fay hatlarında da ciddi enerji birikmesi mevcuttur" dedi.

2 BİN YILDIR BEKLİYOR

Balıkesir'de oluşabilecek tehlikelere dikkat çeken Sözbilir, "Bölgedeki Balıkesir, Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesi daha büyük. En yükseği ise Balıkesir fayı. Üzerinde yapılaşmalar var ve bu fayın 7.2'ye kadar depremler üretebildiği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu fayda yapılan çalışmalarda, 2 bin yıldır kırılma olmadığı görülmüştür. Normal şartlarda bin yılda bir deprem üreten bir fay. Böyle olunca ciddi bir enerji birikmesi vardır. Aynı İstanbul'da beklenen deprem gibi. Asıl buna dikkat edilmelidir" dedi.

VALİ YAZICI VE BAŞKAN YILMAZ HALKIN YANINDA

BALIKESİR merkezde art arda 5.0, 4.5, 3.1 ve 4.1 şiddetinde meydana gelen depremlerin ardından Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, geceyi dışarıda geçiren vatandaşları yalnız bırakmadı. 4 depremin meydana geldiği kentte kriz masasına gelen bilgileri değerlendiren Vali Yazıcı ile Başkan Yılmaz, daha sonra depremin merkez üssü olarak belirlenen Altıeylül'de incelemelerde bulundu. Yazıcı'nın talimatıyla vatandaşlara Çocuk Köyü'nde çay ve çorba ikramı yapıldı. Balıkesir'de dün de 3.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

MERT ALPDÜNDAR- SUAT SALGIN