Buharkent’te deve güreşleri heyecanı

EGE’NİN en modern güreş sahasına sahip Aydın’ın Buharkent ilçesinde gerçekleşecek deve güreşlerine Ege, Marmara ve Akdeniz’den 130 deve katılacak.

EGE'NİN en modern güreş sahasına sahip Aydın'ın Buharkent ilçesinde gerçekleşecek deve güreşlerine Ege, Marmara ve Akdeniz'den 130 deve katılacak.

COŞKU YAŞATACAĞIZ

BUHARKENT Belediyesi tarafından düzenlenen pazar günkü geleneksel deve güreşleri öncesinde, Belediye Başkanı Mehmet Erol, festivali için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek güreş severleri ilçelerine davet etti. Deve güreşlerinin Yörük kültürünün ayrılmaz parçası olduğunu belirten Başkan Erol "Biz bu kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Buharkent Belediyesi olarak katkı sağlıyoruz ve bu festivali her yıl yapıyoruz. Bu kültürü önemsediğimiz, deve güreşi sahamızdan belli. Bölgenin en güzel sahasına sahibiz. İnşa ettiğimiz bu saha ulaşım açısından, seyir açısından ve en önemlisi yeterli sayıda tuvaletleriyle bölgemizde tektir. Festivalde halkımızla birlikte deve güreşlerinin coşkusunu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

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