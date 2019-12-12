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Haberler > Yaşam > Caner Kurtaran Kimse Bilmez’e dahil oldu! Ünlü oyuncu “Nedim” karakterine hayat verecek

’e dahil oldu! Ünlü oyuncu “Nedim” karakterine hayat verecek

Caner Kurtaran Kimse Bilmez’e dahil oldu! Ünlü oyuncu “Nedim” karakterine hayat verecek

12.12.2019, 12:22

Pazar günleri atv’de yayınlanan , oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Kimse Bilmez'e 26. bölüm itibariyle dahil olacak. Başarılı oyuncu “Kimse Bilmez” dizisinde Manyak lakaplı “Nedim” karakterine hayat verecek

Pazar günleri atv'de yayınlanan , oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

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