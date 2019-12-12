Pazar günleri atv’de yayınlanan Kimse Bilmez, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Kimse Bilmez'e 26. bölüm itibariyle Caner Kurtaran dahil olacak. Başarılı oyuncu “Kimse Bilmez” dizisinde Manyak lakaplı “Nedim” karakterine hayat verecek
Pazar günleri atv'de yayınlanan Kimse Bilmez, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.
Caner Kurtaran Kimse Bilmez’e dahil oldu! Ünlü oyuncu “Nedim” karakterine hayat verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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