  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Güleda’yı yaş gününde mezarı başında andılar

Güleda’yı yaş gününde mezarı başında andılar

Güleda’yı yaş gününde mezarı başında andılar
Giriş Tarihi: 12.12.2019

'DA 18 Kasım'da eski sevgilisi tarafından öldürülen , 20. doğumgününde Ortaköy'deki mezarı başında arkadaşları tarafından anıldı.

ISPARTA'DA 18 Kasım'da eski sevgilisi Zafer Pehlivan tarafından öldürülen Güleda Cankel, 20. doğumgününde Muğla Ortaköy'deki mezarı başında arkadaşları tarafından anıldı. ISUBÜ Fotoğrafçılık Bölümü'nden 7 erkek öğrenci, Güleda Cankel'in doğum günü dolayısıyla Isparta'dan Muğla'ya geldi. Öğrencileri, Güleda'nın babası Mustafa Cankel karşıladı. Öğrenciler talihsiz kızın Ortaköy'deki mezarına giderek kırmızı gül ve karanfiller bırakıtılar, dua ettiler. Gözyaşlarına hakim olamayan gençlerin yanı sıra Güleda'nın 'Lisa' adlı köpeği de mezar başındaydı. Baba Mustafa Cankel, "11 Aralık kızımın doğum günü. Maalesef bir cinayete kurban gittiği için onu arkadaşlarıyla mezarında anıyoruz" dedi.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Güleda’yı yaş gününde mezarı başında andılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN