Güleda’yı yaş gününde mezarı başında andılar

ISPARTA'DA 18 Kasım'da eski sevgilisi Zafer Pehlivan tarafından öldürülen Güleda Cankel, 20. doğumgününde Muğla Ortaköy'deki mezarı başında arkadaşları tarafından anıldı.

ISPARTA'DA 18 Kasım'da eski sevgilisi Zafer Pehlivan tarafından öldürülen Güleda Cankel, 20. doğumgününde Muğla Ortaköy'deki mezarı başında arkadaşları tarafından anıldı. ISUBÜ Fotoğrafçılık Bölümü'nden 7 erkek öğrenci, Güleda Cankel'in doğum günü dolayısıyla Isparta'dan Muğla'ya geldi. Öğrencileri, Güleda'nın babası Mustafa Cankel karşıladı. Öğrenciler talihsiz kızın Ortaköy'deki mezarına giderek kırmızı gül ve karanfiller bırakıtılar, dua ettiler. Gözyaşlarına hakim olamayan gençlerin yanı sıra Güleda'nın 'Lisa' adlı köpeği de mezar başındaydı. Baba Mustafa Cankel, "11 Aralık kızımın doğum günü. Maalesef bir cinayete kurban gittiği için onu arkadaşlarıyla mezarında anıyoruz" dedi.

ADEM ÜLKER