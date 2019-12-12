Hakerler ailesinin en mutlu günü

YENİ Asır Gazetesi'nin başarılı ve çalışkan spor muhabiri Burak Hakerler ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan Gülendam Hakerler çiftinin dün sabah 'Mila' ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.

YENİ Asır Gazetesi'nin başarılı ve çalışkan spor muhabiri Burak Hakerler ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan Gülendam Hakerler çiftinin dün sabah 'Mila' ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Doğumu doktor Kahraman Kolday, Özel Çınarlı Hastanesi'nde gerçekleştirdi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açan Mila bebek, 3 kilo 400 gram ağırlığında doğdu. Hakerler çiftini bu mutlu günlerinde akrabaları ve dostları yalnız bırakmadı. Yeni Asır ailesi olarak Mila Hakerler'e sağlıklı uzun ve mutlu bir ömür diliyoruz.