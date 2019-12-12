  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Hakerler ailesinin en mutlu günü

Hakerler ailesinin en mutlu günü

Hakerler ailesinin en mutlu günü
Giriş Tarihi: 12.12.2019

YENİ 'nin başarılı ve çalışkan spor muhabiri ile ve 'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan çiftinin dün sabah 'Mila' ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.

YENİ Asır Gazetesi'nin başarılı ve çalışkan spor muhabiri Burak Hakerler ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan Gülendam Hakerler çiftinin dün sabah 'Mila' ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Doğumu doktor Kahraman Kolday, Özel Çınarlı Hastanesi'nde gerçekleştirdi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açan Mila bebek, 3 kilo 400 gram ağırlığında doğdu. Hakerler çiftini bu mutlu günlerinde akrabaları ve dostları yalnız bırakmadı. Yeni Asır ailesi olarak Mila Hakerler'e sağlıklı uzun ve mutlu bir ömür diliyoruz.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hakerler ailesinin en mutlu günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN