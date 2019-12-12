İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda denizde ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede cesedin 61 yaşındaki Solmaz Demirer'e ait olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda denizde ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
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