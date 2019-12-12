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'de denizde kadın cesedi bulundu

İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu

12.12.2019, 20:03

'de denizde kadın cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, 'nda denizde olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede cesedin 61 yaşındaki 'e ait olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 'nda denizde olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

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