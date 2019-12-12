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Kınık’ta ‘Kigılı Ormanı’nın tohumları atıldı

Kınık’ta ‘Kigılı Ormanı’nın tohumları atıldı
Giriş Tarihi: 12.12.2019

#1FİDAN1CAN sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında orman yangınlarına karşı farkındalığa dikkat çeken Kiğılı, 'ta 5 bin ağaçlık ''nın ilk tohumlarını attı.

SOSYAL medyada #1FİDAN1CAN sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında orman yangınlarına karşı farkındalığa dikkat çeken Kiğılı, İzmir Kınık'ta 5 bin ağaçlık 'Kiğılı Ormanı'nın ilk tohumlarını attı. KİĞILI, İzmir'de ormanların sesi olarak binlerce fidana can veriyor. Ağustos ayında Türkiye'nin 'ciğerini yakan' ve gündeme oturan orman yangınlarına karşı duyarlılık örneği sergileyen marka, 'Türkiye'de ormanların sesi yok oluyor' sloganıyla başlattığı kampanyada İzmir'in ağaçlandırılmasına öncülük ederek Kınık'ta 5 bin ağaçlık ormanı doğaya kazandırdı. KİĞILI CEO'su Hilal Suerdem, Pazarlama Direktörü Gül Sağır Aydın, Kiğılı Mağazalar Direktör yardımcıları Yeşim İnanır Koç ve Harun Özkaya ile 11 İzmir mağaza müdürünün katıldığı seferberlik kapsamında, fidanlar toprakla buluştu. Kiğılı İzmir mağazalarından Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yapılan alışverişler, Kiğılı Ormanı'na katkı sağlarken, fidan dikimi yıl sonuna kadar sürecek.
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